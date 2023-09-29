Джабаров рассказал, через какие страны США хотят влиять на Россию

США попытаются создать антироссийский режим в бывших республиках СССР. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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