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Парламентская газета

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Джабаров рассказал, через какие страны США хотят влиять на Россию

Джабаров рассказал, через какие страны США хотят влиять на Россию

США попытаются создать антироссийский режим в бывших республиках СССР. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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