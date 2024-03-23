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Токаев проведет совещание с членами Совбеза в связи с терактом в «Крокусе»

Токаев проведет совещание с членами Совбеза в связи с терактом в «Крокусе»

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности бывшей советской республики в связи с террористическим актом, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

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