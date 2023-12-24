Илон Маск и США проявили интерес к литию Аргентины

ТАСС/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE Американский бизнесмен Илон Маск поговорил по телефону с аргентинским президентом Хавьером Милеем и заявил, что заинтересован в литии, заявил глава латиноамериканской страны Хавьер Милей.
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