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Илон Маск и США проявили интерес к литию Аргентины

Илон Маск и США проявили интерес к литию Аргентины

ТАСС/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE Американский бизнесмен Илон Маск поговорил по телефону с аргентинским президентом Хавьером Милеем и заявил, что заинтересован в литии, заявил глава латиноамериканской страны Хавьер Милей.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Вот зачем этот президент аргентины... Пиндосы...
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