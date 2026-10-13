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Культуромания

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Фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр» стал лауреатом фестиваля-конкурса творческих коллективов Дальнего Востока

Фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр» стал лауреатом фестиваля-конкурса творческих коллективов Дальнего Востока

Заслуженный коллектив народного творчества народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр» из села Кижинга стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Дальнего Востока.

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