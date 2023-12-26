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Стало известно, что актера сериала «Слово пацана» обвиняют в преступлении и арестовали на два месяца

Стало известно, что актера сериала «Слово пацана» обвиняют в преступлении и арестовали на два месяца

Неожиданная новость! Актер, известный своей эпизодической ролью в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”, был арестован на два месяца по обвинению в жестоком преступлении, совершенном еще девять лет назад.

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