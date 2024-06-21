Эксперты рассказали о пользе и опасностях искусственного интеллекта

Эту тему активно обсуждали на недавнем экономическом форуме На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме правительство города и СБЕР совместно с городскими вузами представили проект по созданию социальной рекламы с использованием технологий искусственного интеллекта.
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