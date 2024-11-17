В Абхазии продолжается противостояние оппозиции и президента

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения: протестующие освобождают комплекс правительственных зданий, после чего он подает в отставку, и инициируют выборы.
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