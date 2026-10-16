Хозяева площадки победили со счётом 5:4 (1:0, 2:1, 2:3). Этот результат был установлен на 60‑й минуте, за 1 секунду до финальной сирены 241-го матча 19-го сезона Континентальной хоккейной лиги.
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