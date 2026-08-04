Снежана Егорова: Украинскую власть разъедает чёрная плесень, а народ молчит

Каким образом обещания процветания обернулись концлагерем для порядочных людей в Украине? Как стервятники «распиливают» украинский бриллиант, называя это патриотизмом? Почему внутренняя иммиграция стала единственным спасением для тех, у кого осталась совесть? И почему порядочные люди в Украине вынуждены «выбирать между подпольем и стаей свиней»? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на во… Читать далее: https://govorit.