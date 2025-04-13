«Плохонький, но свой»: Британия экстренно спасает British Steel — о чём говорит национализация последнего металлургического гиганта страны Ирина Валькова12 апреля стало знаковым днём для британской промышленности: обе палаты парламента Соединённого Королевства за рекордные шесть часов приняли закон о немедленной национализации компании British Steel, а уже вечером его подписал король.