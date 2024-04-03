Кирстен Данст хотела бы появиться в фильме “Человек-паук: Нет пути домой”, но ее никто не позвалВо многих отношениях “Человек-паук: Без дороги домой” был полон отсылок к фильмам о Человеке-пауке прошлых лет: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд вернулись, чтобы присоединиться к Тому Холланду на экране.