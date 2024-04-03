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Кирстен Данст хотела бы появиться в фильме “Человек-паук: Нет пути домой”, но...

Кирстен Данст хотела бы появиться в фильме “Человек-паук: Нет пути домой”, но...

Кирстен Данст хотела бы появиться в фильме “Человек-паук: Нет пути домой”, но ее никто не позвалВо многих отношениях “Человек-паук: Без дороги домой” был полон отсылок к фильмам о Человеке-пауке прошлых лет: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд вернулись, чтобы присоединиться к Тому Холланду на экране.

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