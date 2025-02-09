В Выксе будет восстановлен исторический облик Иверского женского монастыря

Утверждена концепция развития территории Иверского женского монастыря, который находится в Выксе. Проект подготовлен Центром классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (МАРХИ) по заказу АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области» по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.