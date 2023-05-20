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Минобороны РФ: У Новоселовки группировка «Восток» уничтожила разведгруппу украинских боевиков

Минобороны РФ: У Новоселовки группировка «Восток» уничтожила разведгруппу украинских боевиков

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил, что украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ на Южно-Донецком направлении в районе Новоселовки, но были уничтожены.

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