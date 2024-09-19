По делу обвиняемого во взятке Путилова провели обыски по нескольким адресам

В ходе расследования уголовного дела о коррупции, связанного с начальником автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майором Денисом Путиловым, следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу по нескольким адресам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии