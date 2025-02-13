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Сможет сделать даже ребенок: ленивый чизкейк за 15 минут

Сможет сделать даже ребенок: ленивый чизкейк за 15 минут

Без запекания в духовке фото: Shutterstock/Fotodom.ruЧизкейк — для многих любимое творожное лакомство, но готовится оно долго, а в кондитерских не всегда бывает свежим.

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