Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

Роман Крецул 3 декабря 2024 г., 18:45 Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья.