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Русский Днепропетровск

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Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

Роман Крецул 3 декабря 2024 г., 18:45   Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья.

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