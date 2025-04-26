Вот и съездили на шашлыки: укус этого клеща может привести к аллергии на мясо

Представьте, что даже небольшой кусочек мяса может вызвать сильный зуд, рвоту и приступ удушья. Такое случается при синдроме альфа-гал (АГС) — редком, но опасном для жизни заболевании, которое проявляется сильнейшей аллергией на красное мясо.
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