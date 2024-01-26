Глава ГИБДД края не слишком надеется на красноярское метро

26 января глава управления Красноярского края провел пресс-конференцию, во время которой его спросили — поможет ли метро разгрузить дороги краевого центра? Пересядут ли на метро автомобилисты? — Всё будет зависеть от развития метро.
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