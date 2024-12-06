Торжественный митинг прошел у стеллы участникам Великой Отечественной войны

5 декабря у стелы «Тушинцам, участникам Великой Отечественной войны, посвящается» состоялся торжественный митинг, посвященный 83-ей годовщине начала контрнаступления советских войск против гитлеровцев под Москвой.
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