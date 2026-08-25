Драматическая развязка в решающем фрейме матча Кайрен Уилсон vs Али Картер на турнире в Ухане

Кайрен Уилсон проиграл Али Картеру со счетом 4-5 в 1/16 финала Wuhan Open 2026 Аллистер Картер одолел серьезного соперника и прошел в 1/8 финала на турнире в Ухане (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/32 финала Аллистер Картер одержал захватывающую победу над Кайреном Уилсоном в 1/16 финала Wuhan Open 2026.