Ким Чен Ын поздравил военных: за что КНДР получила благодарность от России

«Победоносное завершение операции по освобождению Курской области — это победа справедливости над несправедливостью и новая глава в истории, демонстрирующая нерушимую боевую дружбу двух стран, стратегическую высоту союза и братства их народов», — говорится в заявлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии