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Позитив для оптимистов

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Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

«Друзья мира» из Глобального Юга бросили вызов западным сторонникам войны на Украине @ Andy Wong/AP/ТАСС Tекст: Анастасия Куликова Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине.

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