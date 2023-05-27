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Лавиолетт: в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин

Лавиолетт: в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал, что в раздевалке старается не обсуждать политику и выразил поддержку капитану «столичной» команды Александру Овечкину в связи со сложившейся политической обстановкой в мире.

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