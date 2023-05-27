Лавиолетт: в мире есть проблемы, но их создал не Овечкин

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал, что в раздевалке старается не обсуждать политику и выразил поддержку капитану «столичной» команды Александру Овечкину в связи со сложившейся политической обстановкой в мире.