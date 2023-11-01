В пятницу на Крым обрушатся ливни

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 3 ноября. Фото: Гала АмарандоПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 ноября в Крыму ожидаются кратковременное ухудшение погодных условий: дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы; усиление восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с.