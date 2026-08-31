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Орлов о пенальти «Зенита»: «Нетфуллин опоздал к мячу и развернул голеностоп под ногу Кондакову, помешав ему пробить. Это 11-метровый»

Комментатор Геннадий Орлов считает справедливым назначение пенальти в пользу « Зенита » в матче с « Факелом » (1:0) в 6-м туре РПЛ .

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