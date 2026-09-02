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Царьград

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Ремонт трассы Полазна – Чусовой в Прикамье завершен на 70%

Ремонт трассы Полазна – Чусовой в Прикамье завершен на 70%

Дорожные работы на трассе Полазна – Чусовой в Пермском крае выполнены уже на 70%. Подрядная организация приводит в порядок четыре отрезка автотрассы суммарной длиной 9,8 км, сообщили в краевом министерстве транспорта.

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