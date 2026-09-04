😱 Неизвестный совершал противоправные действия в отношении девочки в автобусе Симферополя В соцсетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетней в салоне общественного транспорта.
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