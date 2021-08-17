Девятилетняя москвичка сдала ЕГЭ и собирается поступить в МГУ

Новости наукиДети и семьяДевятилетняя москвичка сдала ЕГЭ и собирается поступить в МГУ Алисе Тепляковой недавно исполнилось девять лет. Она уже окончила школу и готовится стать студенткой.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БаканинСтарые новости. Кроме того, Что значит "я хочу поступать на факультет психологии"? Она хоть понимает, что это такое? Через 4-5 лет она закончит учёбу и будет психологом? Кто-нибудь в это верит? Ещё один вундеркинд, который очень скоро либо свихнётся, либо превратится в обычную среднюю массу, если не повесится, или не шагнёт в окно. Увы, примеров более чем.Александр ДонигевичКомментарий ПОЗОРНЫЙ ( по Фрейду )Комментировать
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