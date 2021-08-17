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Девятилетняя москвичка сдала ЕГЭ и собирается поступить в МГУ

Девятилетняя москвичка сдала ЕГЭ и собирается поступить в МГУ

  Алисе Тепляковой недавно исполнилось девять лет. Она уже окончила школу и готовится стать студенткой.

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Андрей Баканин
Старые новости. Кроме того, Что значит "я хочу поступать на факультет психологии"? Она хоть понимает, что это такое? Через 4-5 лет она закончит учёбу и будет психологом? Кто-нибудь в это верит? Ещё один вундеркинд, который очень скоро либо свихнётся, либо превратится в обычную среднюю массу, если не повесится, или не шагнёт в окно. Увы, примеров более чем.
Александр Донигевич
Комментарий ПОЗОРНЫЙ ( по Фрейду )

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