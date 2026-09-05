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Снукерист.ру

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Лайем Хайфилд раскрывает секреты своего возвращения: от потери профессионального статуса до первого полуфинала

Лайем Хайфилд раскрывает секреты своего возвращения: от потери профессионального статуса до первого полуфинала

Лайем Хайфилд после серьезной травмы вынужден был покинуть тур, однако сильное желание вернуться и усиленные тренировки помогли ему пробиться в полуфинал турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает metrouk Лайем Хайфилд (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала В 35 лет Лайем Хайфилд демонстрирует лучший снукер в своей карьере, хотя всего два года назад он потерял профессиональный статус.

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