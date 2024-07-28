Топ-5 интересных коэффициентов на гонку Формулы 1 в Бельгии

FerrariСвободные заезды и квалификация Гран При Бельгии состоялись. Стартовая решетка сформирована. В воскресенье, 28 июля, на трассе Спа-Франкоршам пройдет главное событие 14-го этапа сезона Формулы 1 2024 года – гонка.
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