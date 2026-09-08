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New York Post: полиция в Мэне выяснила, что снежным человеком оказался мужчина

New York Post: полиция в Мэне выяснила, что снежным человеком оказался мужчина

Жителей американского города Дамарискотта держал в страхе снежный человек. При ближайшем рассмотрении он оказался мужчиной в меховом костюме, сообщила газета New York Post .

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