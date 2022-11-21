Российские войска продолжают штурмовать Артёмовск и усиливают натиск на противника в Угледаре

Основные боевые действия по состоянию на 21 ноября разворачиваются в Донбассе. Вчера, как сообщали российские военкоры, наша артиллерия из 4-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожила позиции ВСУ к западу от Лисичанска.
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