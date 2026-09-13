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Татар-информ

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Мэр Нижнекамска указал номера телефонов для жильцов пострадавших от БПЛА домов

Мэр Нижнекамска указал номера телефонов для жильцов пострадавших от БПЛА домов

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев указал номера телефонов для жильцов домов, поврежденных в результате атаки вражеских беспилотников.

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