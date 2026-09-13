Мэр Нижнекамска указал номера телефонов для жильцов пострадавших от БПЛА домов

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев указал номера телефонов для жильцов домов, поврежденных в результате атаки вражеских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шохин заявил о го...
- Минпромторг Росси...
- Минпромторг Росси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым