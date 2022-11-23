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"Злые хакеры" из RaHDit слили данные отличников и двоечников из Академии СБУ

"Злые хакеры" из RaHDit слили данные отличников и двоечников из Академии СБУ

Хакеры также смогли добыть сведения об их преподавателях.Информация об курсантах Академии СБУ, которые в скором времени пополнят ряды ведомства Украины, оказалась в открытом доступе, благодаря хакерам из группы RaHDit ("Злые русские хакеры").

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