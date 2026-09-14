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Заболотный: «Черчесов мне сказал: «Хорошие люди в футбол не играют. Тебе нужно стать мразью»

Заболотный: «Черчесов мне сказал: «Хорошие люди в футбол не играют. Тебе нужно стать мразью»

Бывший нападающий «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и сборной России Антон Заболотный рассказал о самом памятном разговоре с экс-главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

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