Врач-диетолог Габдулхакова: некачественные консервы могут нанести серьезный урон здоровью

Врач-диетолог и нутрициолог Лариса Габдулхакова в интервью газете «Известия» отметила, что некачественные, фальсифицированные и просроченные консервы могут оказать серьезное воздействие на здоровье человека.
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