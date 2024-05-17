Россия и Китай создали первый в мире трансграничный заповедник для леопардов и тигров "Земля больших кошек"

16 мая президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Китай подписал соглашение о создании первой в мире охраняемой природной территории для леопардов и тигров - "Земли больших кошек", расположенной вдоль границы Китая и Приморского края.
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