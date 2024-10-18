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Боится отцов-основателей: почему Казахстан решил не вступать в БРИКС

Боится отцов-основателей: почему Казахстан решил не вступать в БРИКС

Касым-Жомарт Токаев 402 прочтения 2 дня назад Казахстан решил не вступать в БРИКС из-за стороннего давления, уверен политолог Юрий Светов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо было хорошенько подумать, прежде чем спасать предателя!😜👈👍
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22 час.
АЛ
Александр Лагуткин
От таких &quot;друзей-братьев&quot; лучше держаться подальше. Все отношения только на выгодной для России основе.  Давно уже нет никакого содружества и нет &quot;братских республик&quot;.  Это только в мозгах Матвиенки зависшей в прошлом, которая десятками миллионов тащит в Россию диких средневековых  басмачей. Поинтересовалась бы мнением людей, которым приходится расхлебывать все &quot;прелести&quot; общения с этой дикой  ордой.  Или, в крайнем случае, почитала бы статистику преступлений  мигрантов от СК РФ.
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18 час.

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