Боится отцов-основателей: почему Казахстан решил не вступать в БРИКС

АЛ

Александр Лагуткин

От таких "друзей-братьев" лучше держаться подальше. Все отношения только на выгодной для России основе. Давно уже нет никакого содружества и нет "братских республик". Это только в мозгах Матвиенки зависшей в прошлом, которая десятками миллионов тащит в Россию диких средневековых басмачей. Поинтересовалась бы мнением людей, которым приходится расхлебывать все "прелести" общения с этой дикой ордой. Или, в крайнем случае, почитала бы статистику преступлений мигрантов от СК РФ.