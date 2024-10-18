Касым-Жомарт Токаев 402 прочтения 2 дня назад Казахстан решил не вступать в БРИКС из-за стороннего давления, уверен политолог Юрий Светов.
Боится отцов-основателей: почему Казахстан решил не вступать в БРИКС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Надо было хорошенько подумать, прежде чем спасать предателя!😜👈👍
Ответить
22 час.
АЛ
Александр Лагуткин
От таких "друзей-братьев" лучше держаться подальше. Все отношения только на выгодной для России основе. Давно уже нет никакого содружества и нет "братских республик". Это только в мозгах Матвиенки зависшей в прошлом, которая десятками миллионов тащит в Россию диких средневековых басмачей. Поинтересовалась бы мнением людей, которым приходится расхлебывать все "прелести" общения с этой дикой ордой. Или, в крайнем случае, почитала бы статистику преступлений мигрантов от СК РФ.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии