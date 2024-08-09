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IT-эксперт Мясоедов объяснил причины сбоев YouTube

IT-эксперт Мясоедов объяснил причины сбоев YouTube

IT-эксперт Павел Мясоедов поделился своим мнением с NEWS.ru о сбоях на платформе YouTube. По его словам, проблемы связаны с особенностями ограничения работы платформы, но это не похоже на полную блокировку.

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