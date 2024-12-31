Белгородская область: 17 дронов и 25 боеприпасов атаковали регион за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область, задействовав 17 дронов и выпустив 25 боеприпасов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в нескольких районах, в том числе в Белгородском, Валуйском и Грайворонском округах.