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Эксперт по камням, часам и предметам роскоши Менди Лившиц: ювелирные тренды 2027 года, которые изменят все

Эксперт по камням, часам и предметам роскоши Менди Лившиц: ювелирные тренды 2027 года, которые изменят все

Ювелирная мода стремительно эволюционирует, и сегодня мы становимся свидетелями того, как зарождаются глобальные тренды 2027 года на украшения, которые кардинально изменят наше восприятие персонального стиля.

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