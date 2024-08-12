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Почему пожилая велосипедистка каталась по опасной автодороге уже не узнаем

Почему пожилая велосипедистка каталась по опасной автодороге уже не узнаем

Участок трассы Алушта-Ялта слывет среди автолюбителей очень сложным в связи с масштабным ремонтом. В воскресенье рано утром 52-летняя любительница велоспорта на горном велосипеде была насмерть сбита легковым автомобилем.

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