Почему пожилая велосипедистка каталась по опасной автодороге уже не узнаем

Участок трассы Алушта-Ялта слывет среди автолюбителей очень сложным в связи с масштабным ремонтом. В воскресенье рано утром 52-летняя любительница велоспорта на горном велосипеде была насмерть сбита легковым автомобилем.
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