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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о Моуринью: «Он лидер, один из лучших тренеров современности. Я всегда хотел поработать с ним, он невероятно умный, прекрасно знает свое дело»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своих тренерах в сборной Франции и клубе. – Нельзя забывать о Дидье Дешаме , который на протяжении 14 лет творил историю сборной Франции, добившись выдающихся успехов.

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