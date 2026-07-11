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Царьград

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«Скоро здесь будет много украинцев»: Лукашенко обратился к гостям на празднике «Купалье»

«Скоро здесь будет много украинцев»: Лукашенко обратился к гостям на празднике «Купалье»

В Белоруссии на «Купалье» съехались гости из 30 регионов России и Украины.Традиционное «Купалье» в агрогородке Александрия Могилевской области в этом году собрало рекордное число гостей из России — делегации прибыли из почти 30 регионов, включая Чувашию, Сибирь, Курганскую, Ростовскую и Кемеровскую области.

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