«Скоро здесь будет много украинцев»: Лукашенко обратился к гостям на празднике «Купалье»

В Белоруссии на «Купалье» съехались гости из 30 регионов России и Украины.Традиционное «Купалье» в агрогородке Александрия Могилевской области в этом году собрало рекордное число гостей из России — делегации прибыли из почти 30 регионов, включая Чувашию, Сибирь, Курганскую, Ростовскую и Кемеровскую области.