На Ставрополье леопард атаковал хозяина и сбежал из вольера

В Георгиевске Ставропольского края леопард совершил побег из вольера, где он жил у своего хозяина. Животное по кличке Мурка семь лет прожило в неволе, но сегодня ночью оно атаковало своего владельца и вырвалось на свободу, сообщает Telegram-канал Baza.