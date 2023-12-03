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Аргументы и Факты

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На Ставрополье леопард атаковал хозяина и сбежал из вольера

На Ставрополье леопард атаковал хозяина и сбежал из вольера

В Георгиевске Ставропольского края леопард совершил побег из вольера, где он жил у своего хозяина. Животное по кличке Мурка семь лет прожило в неволе, но сегодня ночью оно атаковало своего владельца и вырвалось на свободу, сообщает Telegram-канал Baza.

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