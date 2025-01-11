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"Горит цитадель русофобии, оплот демократов". Дугин торжествует. Стешин привел пример с вуду

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Предполагаю, как вы относитесь к тому, что произошло нынче в Лос-Анджелесе.

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