ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал Киеву данные о дислокации ВС РФ

АК

Александр Каплуненко

Судьба предателей определена ещё Данте Алигьери. На самом нижнем круге ада их место. Но лучше на поэтический ад не надеяться, а устроить его при жизни мерзавцев. Способов много. Например, чистить унитазы в инфекционной больнице собственной зубной щёткой...