Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя ЛНР, который передавал украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона.
ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал Киеву данные о дислокации ВС РФ
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Судьба предателей определена ещё Данте Алигьери. На самом нижнем круге ада их место. Но лучше на поэтический ад не надеяться, а устроить его при жизни мерзавцев. Способов много. Например, чистить унитазы в инфекционной больнице собственной зубной щёткой...
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16 час.
Надежда
Эти продажные животные готовы убить даже своих родных, лишь бы заплатили, потому судить необходимо по законам военного времени!((😡
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15 час.
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