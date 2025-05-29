Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал Киеву данные о дислокации ВС РФ

ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал Киеву данные о дислокации ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя ЛНР, который передавал украинской разведке данные о дислокации ВС РФ на территории региона.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Судьба предателей определена ещё Данте Алигьери. На самом нижнем круге ада их место. Но лучше на поэтический ад не надеяться, а устроить его при жизни мерзавцев. Способов много. Например, чистить унитазы в инфекционной больнице собственной зубной щёткой...
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16 час.
Надежда
Эти продажные животные готовы убить даже своих родных, лишь бы заплатили, потому судить необходимо по законам военного времени!((😡
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15 час.
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