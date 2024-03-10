Прогноз на неделю: Динамика рубля, цен на нефть и состояние биржи с 11 по 17 марта Ирина ОрлонскаяПо мнению финансовых аналитиков, укрепление рубля будет сдерживаться из-за государственных расходов, что делает маловероятным новый рост цен на нефть.