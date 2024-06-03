Подмосковные спасатели приняли участие в тренировке по ликвидации последствий ДТП

Подмосковные спасатели прошли тренировку по ликвидации последствий ДТП на трассе «Дон» в Ступине. В ней участвовали сотрудники «Мособлпожспаса», муниципального аварийно-спасательного формирования, представители федеральной противопожарной службы, скорой и ГИБДД.