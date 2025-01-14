«Селигдар» увеличит запасы золота на Нижнеякокитском

Полиметаллический холдинг «Селигдар» увеличит запасы минерально-сырьевой базы месторождений Нижнеякокитского рудного поля (производственный комплекс Нижнеякокитский), которое расположено в Алданском районе Республики Саха (Якутия).
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